Aerospazio: Cioffi (Leonardo), digitalizzazione creerà nuovo ecosistema dell’aviazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La digitalizzazione contribuirà a creare un nuovo ecosistema dell’aviazione, sbloccandone il potenziale latente e garantendo la gestione e il monitoraggio efficiente di interazione complesse tra persone e sistemi. Lo ha detto Lucio Valerio Cioffi, general manager di Leonardo, intervenendo oggi all’evento “The Flying Society”, organizzato dalla società al Padiglione Italia a Expo 2020 Dubai. “Nel campo dell’aviazione le tecnologie non sono cambiate molto nel corso degli anni, nonostante siano maturate, e i key player del settore sono rimasti generalmente invariati, sebbene lo scenario industriale si sia evoluto: la digitalizzazione ha consentito di spingere questa base tecnologica verso il futuro”, ha detto Cioffi, sottolineando i cambiamenti che stanno interessando il campo dell’aviazione grazie all’attività di innovazione e ricerca condotta anche all’interno della società. “Leonardo e l’Italia sono parte della storia dell’aviazione, e la nostra ambizione è di rimanere un leader in questa nuova era che si sta aprendo: lavoriamo con grande determinazione in questo senso, con la nostra strategia digitale e i nostri Labs”, ha concluso. (Rin)