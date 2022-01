Difesa: Russia, controllo prontezza al combattimento forze aeree in isole Curili e Sakhalin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un controllo della prontezza al combattimento con fuoco vivo delle unità del corpo d'armata delle forze di difesa aerea russe è in corso nelle isole Curili e a Sakhalin. Lo riferisce il servizio stampa del Distretto militare orientale (Vvo). Le truppe dovranno dimostrare le proprie abilità sia in fase difensiva che offensiva, eseguendo esercitazioni di tiro di controllo dalle armi standard, mentre verrà effettuata una formazione sulla protezione da radiazioni ed agenti chimici e biologici. Particolare attenzione sarà prestata alla verifica delle abilità nella gestione delle forze e dei mezzi subordinati in un ambiente tattico in continua evoluzione. Inoltre una serie di compiti saranno svolti al fine di perfezionare l'esperienza dei moderni conflitti militari, inclusa la capacità di contrattacco e ricognizione aerea contro gli aeromobili a pilotaggio remoto (Uav). I militari coinvolti nelle manovre sono stati posti in allerta di addestramento, hanno ricevuto armi leggere e hanno marciato verso le aree indicate, dove hanno iniziato ad occupare le postazioni di tiro e di controllo. (Rum)