Regno Unito: premier gallese Drakeford, Johnson non ha autorità morale per guidare il paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Boris Johnson non ha l'autorità morale per guidare un paese come il Regno Unito. È quanto affermato dal primo ministro gallese Mark Drakeford all'emittente radiotelevisiva "Bbc", dopo le ultime prove su un altra festa organizzata a Downing Street durante le restrizioni anti Covid, in occasione del compleanno del premier lo scorso 19 giugno del 2020. "Non si può chiedere ad altre persone di prendere impegni così difficili e sconvolgenti, che si è palesemente restii a prendersi in prima persona", ha affermato Drakeford. (Rel)