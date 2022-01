Cina: mercato dei consumi in espansione del 12,5 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite al dettaglio dei beni di consumo in Cina si sono attestate a circa 7 mila miliardi di dollari nel 2021, in aumento del 12,5 per cento su base annua. Lo indicano i dati diffusi oggi dal ministero del Commercio, secondo cui il comparto tecnologico è stato il motore trainante della crescita. Le vendite di serrature intelligenti, robot spazzatrici e prodotti affini sono aumentate di oltre il 30 per cento. In espansione anche il mercato dei veicoli a nuova energia (Nev), che hanno registrato un incremento degli acquisti dell’1,6 per cento annuo a 3,52 milioni di unità nel 2021, con un aumento della compravendita di auto usate pari al 22,6 per cento. (Cip)