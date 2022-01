Cina: Guangxi, Pil in aumento del 7,5 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prodotto interno lordo della regione autonoma del Guangxi, nella Cina meridionale, ha raggiunto un valore di circa 379 miliardi di dollari nel 2021, in aumento del 7,5 per cento su base annua. È quanto indicano i dati diffusi dall’ufficio di statistica regionale. Da gennaio a novembre, i profitti delle imprese industriali con un fatturato annuo superiore ai tre milioni di dollari hanno toccato quota 16,83 miliardi di dollari, in crescita del 41,2 per cento su base annua. La produzione di veicoli a nuova energia (Nev), celle solari e strumenti ottici è salita rispettivamente di 1,6, 1,2 e 57,1 punti percentuali. Nel 2021, le vendite al dettaglio dei beni di consumo registrate a livello regionale sono salite del 9 per cento rispetto all'anno precedente. In espansione anche il gettito fiscale, aumentato dell'8,1 per cento a quasi 47,2 miliardi di dollari nello stesso periodo. (Cip)