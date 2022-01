Quirinale: Bonaccini (Pd), Salvini capisca che presidente non può essere uomo di parte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le parole di Letta sono chiare: nessuno ha i numeri per fare da solo, e non sarebbe neanche giusto. Mi auguro che Salvini capisca che non può essere un uomo di parte colui che va al Quirinale". Lo ha detto il presidente dell'Emilia Romagna e grande elettore del Pd Stefano Bonaccini a "24 Mattino" su Radio24. "Si trova un nome comune per tutti che non sia Mario Draghi? Bene. Non si trova e si vuole convergere su Draghi? Va bene, l'importante è che ci sia unità, si trovi un accordo largo su una figura che unisca", ha aggiunto. (Rin)