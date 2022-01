Hong Kong: Lam rinuncia alla mascherina, impedisce di “vedere le mie emozioni”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ll capo dell’amministrazione di Hong Kong, Carrie Lam, ha difeso la sua decisione di non indossare mascherine durante le conferenze stampa e nelle riunioni del Consiglio legislativo, affermando che il dispositivo di protezione non permette agli abitanti di “vedere le sue emozioni”. Lam ha chiarito la propria posizione nel corso di un incontro tenuto oggi con i giornalisti, dopo che ieri la Regione amministrativa speciale ha segnalato 109 nuovi contagi da Covid-19, il numero più alto registrato negli ultimi 18 mesi. Lam, che di recente rimuove la mascherina ogni qualvolta si confronta con la stampa presso le sedi del governo, ha definito la sua condotta “ben ponderata” e “conforme ai suoi doveri”. “Il popolo di Hong Kong deve (poter) ascoltare molto chiaramente il capo dell’amministrazione e quali messaggi trasmette all’opinione pubblica. Le persone potrebbero anche dover provare le mie emozioni”, ha detto Lam, dando poi una dimostrazione pratica delle chiare barriere che il dispositivo di protezione pone alla comunicazione non verbale. “Ora sono molto cupa perché sono molto preoccupata”, ha affermato, aggiungendo che con il volto parzialmente coperto le persone non avrebbero potuto “vedere personalmente” ciò che stava provando. “Voglio che la popolazione locale comprenda esattamente la situazione in cui ci troviamo e si adoperi per sostenere questa importante lotta contro Omicron”, ha poi concluso Lam. Le esternazioni del capo dell’amministrazione seguono le dichiarazioni rilasciate dal microbiologo Yuen Kwok-yung, che ha consigliato perfino l’utilizzo di due mascherine per minimizzare il rischio di contrarre la variante Omicron del coronavirus, caratterizzata da un’alta trasmissibilità. (Cip)