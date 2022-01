Cambogia: Covid, in arrivo dalla Cina 50 esperti di medicina tradizionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina invierà in Cambogia circa 50 esperti di medicina tradizionale per assistere Phnom Pehn nel contenimento del Covid-19. È quanto previsto da un accordo siglato oggi nella capitale cambogiana dal ministro della Salute, Mam Bunheng, e dal vice-commissario dell'Amministrazione nazionale della medicina tradizionale cinese (Natcm) Huang Luqi. A margine della cerimonia della firma, Huang ha detto che il gruppo presterà servizio presso la struttura Cambodia-China Friendship Preah Kossamak Hospital, un presidio ospedaliero costruito dalla Cina. Durante il loro anno in Cambogia, gli esperti cinesi si dedicheranno alla formazione dei professionisti e forniranno alla popolazione servizi di “prevenzione, trattamento e riabilitazione per malattie comuni, incluso il Covid-19”. Stando ai dati forniti dal ministero, la Cambogia ha registrato 28 nuovi casi nelle ultime 24 ore, dato che porta il numero degli attuali positivi a 121.094. Il tasso dei decessi si attesta a 3.015 vittime. La Cambogia ha finora somministrato almeno una dose del vaccino a 14,33 milioni di persone, pari all’89,6 per cento della sua popolazione di 16 milioni di abitanti. L’85 per cento è stato pienamente vaccinato con un regime a due dosi. (Cip)