Francia: sondaggio, ex premier Philippe preferito a Macron da 65 per cento intervistati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex primo ministro Edouard Philippe, oggi leader del partito Horizons, sarebbe un presidente migliore di Emmanuel Macron per il 60 per cento dei francesi. È quanto emerge da un sondaggio condotto da Odoxa-Mascaret per l'emittente televisiva "Public Senat" e la stampa regionale. Philippe, che ha già dato il suo sostegno a Macron, "tornerà sulla scena politica" per più di sei francesi su dieci. Il 39 per cento dei francesi pensa che Macron sia un buon presidente della Repubblica, un dato in calo di 5 punti percentuali rispetto a dicembre. (Frp)