Imprese: Unicredit sottoscrive minibond da 2 milioni di euro emesso da Nord Fluid

- Nord Fluid ha emesso un minibond di due milioni di euro, sottoscritto da Unicredit con la garanzia di Mediocredito centrale, attraverso il Fondo di garanzia per le Pmi gestito per conto del ministero dello Sviluppo economico. Lo riferisce una nota. Il prestito obbligazionario ha una durata di sei anni, di cui 18 mesi di preammortamento e ha lo scopo di sostenere gli ambiziosi piani di crescita e di investimenti della società, oltre a sostenere il capitale circolante. Nord Fluid, con sede a Milano, è capogruppo del Gruppo Nord Fluid cui appartengono Tecnoil, Omv, Ci.Erre Tech e Nord Fluid Slovenia. “Siamo molto onorati e orgogliosi che Unicredit continui a credere fortemente nel nostro modello di business e nel nostro piano industriale, arrivando a sottoscrivere un minibond di durata 6 anni e continuando ad affiancare il nostro Gruppo nella realizzazione dei propri progetti di lungo periodo”, ha commentato Daniele Brambilla, amministratore delegato di Nord Fluid. L’emissione, ha aggiunto il chief financial officer Alberto Magrì, rappresenta uno “strumento di rafforzamento della nostra struttura finanziaria, dando l’opportunità di sviluppare piani di sviluppo di medio termine”. “Siamo molto fieri di consolidare la nostra relazione con Nord Fluid e di aver strutturato e sottoscritto questo minibond per sostenerne il relativo piano di investimenti, orientato a innovazione e sostenibilità: attraverso lo strumento del minibond, segmento in cui Unicredit è leader in Italia, mobilitiamo importanti risorse a favore delle Pmi lombarde, incoraggiando e agevolando l’adozione di tale strumento di diversificazione del capitale”, ha concluso Marco Bortoletti, regional manager Lombardia di Unicredit. (Com)