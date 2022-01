Corea del Sud: presidenziali, il conservatore Yoon intende bloccare l'uscita dal nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato conservatore alla presidenza della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, ha dichiarato oggi che se eletto abbandonerà la politica di uscita progressiva dall'energia nucleare decretata dall'attuale amministrazione presidenziale, e sfrutterà il nucleare per ridurre la porzione di energia generata da combustibili fossili riducendo così di oltre il 30 per cento le emissioni nazionali di particolato nell'atmosfera. Yoon, candidato del Partito del potere dei nazionali (Ppp), attualmente all'opposizione, ha illustrato oggi il proprio programma in materia di ambiente e agricoltura. Il politico conservatore a dichiarato di voler ridurre rapidamente la percentuale di energia prodotta dal carbone e da altre fonti fossili dal 60 al 40 per cento del totale, ampliando le quote del mix energetico nazionale riservate al nucleare e alle rinnovabili. Yoon si è anche impegnato a ridurre il limite operativo massimo degli impianti termoelettrici a carbone, dall'attuale 80 al 50 per cento. (segue) (Git)