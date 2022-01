Corea del Sud: presidenziali, il conservatore Yoon intende bloccare l'uscita dal nucleare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un sondaggio pubblicato dalla società demoscopica Realmeter in vista delle elezioni presidenziali in programma in Corea del Sud il prossimo marzo attribuisce al conservatore Yoon Suk-yeol un vantaggio di oltre cinque punti percentuali sul suo avversario socialdemocratico Lee Jae-myung. L'ultima rilevazione attribuisce a Yoon il 42 per cento dei consensi, mentre il gradimento di Lee sarebbe stabile al 36,8 per cento. Il sondaggio ha coinvolto 3.046 elettori consultati tra il 16 e il 21 gennaio scorsi. Nei giorni scorsi Yoon ha presentato un vasto piano per la "ricostruzione" di Seul, che prevede una riorganizzazione funzionale degli spazi e il ricollocamento delle principali arterie di trasporto stradale e ferroviario nel sottosuolo. La proposta, presentata nel corso di una conferenza stampa, prevede quattro "pilastri" e nove impegni dettagliati per la capitale della Corea del Sud, inclusa la realizzazione di 500mila nuove unità abitative per alimentare la crescita di Seul come hub finanziario e tecnologico di livello globale. (segue) (Git)