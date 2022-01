Usa: Biden insulta giornalista a microfono acceso per una domanda sull'inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è stato tradito dal microfono nel corso di una conferenza stampa alla Casa Bianca ieri, 24 gennaio. Un giornalista della emittente televisiva di orientamento conservatore "Fox News", Peter Doorcy, ha rivolto al presidente una domanda sull'inflazione, chiedendo a Biden se la consideri un peso in vista delle elezioni di medio termine. Biden ha replicato dapprima con sarcasmo, affermando: "L'inflazione? E' una grande risorsa". Subito dopo, catturato dal microfono e sentito da tutti i presenti, il presidente ha però sussurrato all'indirizzo del giornalista: "Che stupido figlio di puttana". L'incidente ha innescato immediate polemiche: nella serata di ieri Doorcy ha riferito di aver ricevuto personalmente una telefonata dal presidente: quest'ultimo si sarebbe scusato dicendo che le sue parole non avevano "nulla di personale". Il giornalista ha replicato spiegando di voler continuare a "provare a porre domanda che gli altri non pongono". (Nys)