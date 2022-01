Indonesia: governo fissa le date per le elezioni del 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Indonesia terrà le sue prossime elezioni generali il 4 febbraio 2024. Lo hanno stabilito di comune accordo il governo e il parlamento di quel Paese, come reso noto nella serata di ieri 24 gennaio dal ministro dell'Interno Tito Karnavian. L'annuncio pone fine a mesi di indiscrezioni in merito alla presunta volontà del presidente, Joko Widodo, di estendere la durata del suo secondo mandato. Governo e parlamento hanno anche stabilito la data delle prossime elezioni per i governatori provinciali e le reggenze, che si terranno il 27 novembre 2024. La Costituzione dell'Indonesia proibisce ad un presidente di servire per più di due mandati, ma il ministro degli Investimenti, Bahlil Lahadalia, aveva ventilato un rinvio delle prossime elezioni, caldeggiato a suo dire dalla comunità imprenditoriale del Paese per garantire un periodo più lungo di stabilità politica alla ripresa post-pandemia. Widodo si è però detto più volte contrario all'ipotesi di una estensione del suo secondo mandato, che secondo le indiscrezioni sarebbe stato motivato anche dalla necessità di accompagnare sino al traguardo lo storico progetto da 34 miliardi di dollari per la realizzazione di una nuova capitale. (Fim)