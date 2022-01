Indonesia-Singapore: premier Lee a Bintan per il ritiro bilaterale dei leader

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro di Singapore, Lee Hsien Loong, è arrivato nell'isola di Bintan, in Indonesia, per un Ritiro bilaterale organizzato dal presidente indonesiano Joko Widodo. Lee e Widodo hanno in programma un "faccia a faccia", cui seguirà un incontro tra più nutrite delegazioni governative di entrambi i Paesi. Il Ritiro dovrebbe culminare nella firma di una serie di accordi bilaterali che riguarderanno, tra l'altro, la gestione dello spazio aereo, le estradizioni e la cooperazione nel campo della Difesa. I due leader discuteranno lo stato delle relazioni bilaterali includendo anche un punto sulla cooperazione economica e finanziaria, la green economy, l'energia e lo sviluppo congiunto del capitale umano. Infine, è prevista in occasione del ritiro la presentazione di sette memorandum d'intesa firmati nell'arco degli ultimi due anni, la cui attuazione è stata impedita sinora dalla pandemia di Covid-19; tali memorandum includono accordi per l'espansione della cooperazione in materia di regolamentazione e innovazione finanziaria, istruzione e formazione professionale. (Fim)