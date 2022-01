Export: Di Maio, il Patto dietro il boom del made in Italy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, in un suo intervento su "Milano Finanza" spiega che "dopo la crisi economica globale dei 2020, che ha colpito duramente anche il nostro Paese, il 2021 ha rappresentato, pur tra mille caveat, un anno importante nel consolidamento di una ripresa a livello mondiale". "Per l'Italia, - spiega il ministro - ciò si è concretizzato in una crescita del prodotto interno lordo e dell'occupazione, cui ha contribuito in maniera significativa una rinvigorita dinamica delle esportazioni. Sull'onda della crescita del commercio mondiale, nei primi 11 mesi del 2021 abbiamo registrato la cifra record di 471 miliardi di export, in aumento non solo rispetto al 2020, ma anche rispetto ai 443 miliardi registrati nel medesimo periodo del 2019 (+6,3 per cento), l'anno record per l'export italiano". Si tratta di dati "straordinari per il made in Italy, tanto più se si considera che l'Italia sta facendo meglio dei principali partner europei, Germania e Francia. II successo del nostro export è da ascriversi al lavoro di squadra. II rafforzamento della partnership pubblico-privata, frutto di un rinnovato e attivo dialogo con il settore produttivo e le sue associazioni rappresentative, è l'elemento cardine su cui alla Farnesina abbiamo ispirato la nostra azione di sostegno all' internazionalizzazione". "Nella fase più acuta della crisi, - continua - abbiamo risposto alla più imminenti esigenze del mondo produttivo con il Patto per l'Export, varando strumenti e misure per 5,7 miliardi di euro finalizzate tanto a tamponare l'emergenza quanto (e oggi lo vediamo) a favorire la rapida ripresa delle nostre aziende per cogliere le opportunità che oggi la contingenza economica internazionale ci offre". (segue) (Res)