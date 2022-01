Export: Di Maio, il Patto dietro il boom del made in Italy (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di Maio ricorda inoltre che "il Patto per l'Export è il frutto di una consultazione che ha coinvolto oltre 140 associazioni di categoria ed è una strategia fondata sul dialogo con il settore privato, che rimane una costante dell'azione del ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale per il rilancio del made in Italy. Questo è il momento di insistere nell'azione di sostegno al Made in Italy e all'internazionalizzazione delle nostre imprese per sfruttare al meglio il potenziale ancora inespresso del nostro Paese". "E' per questa ragione - osserva infine il ministro - che abbiamo di recente lanciato la campagna di comunicazione Italy is simply extraordinary: beIT. Per la prima volta l'Italia si dota di una vera e propria campagna di nation branding pensata per sfruttare le potenzialità dei mezzi di comunicazione di ultima generazione e mirata a raccontare al pubblico internazionale dei 26 Paesi prioritari per il nostro export un'immagine dell'Italia a tutto tondo, valorizzandone cultura, tradizioni ed expertise e, al contempo, promuovendone le straordinarie capacità in termini di innovazione, ricerca e tecnologia specie in quegli ambiti produttivi m cui le nostre eccellenze non sono sufficientemente riconosciute". "Per un Paese fondato sulla manifattura, - conclude Di Maio - la competitività delle nostre aziende, e in particolare della piccola e media impresa, è cruciale per esprimere appieno le potenzialità del made in Italy e il suo successo sui mercati internazionali. E' per il raggiungimento di tale obiettivo che continueremo ad operare nel quadro del Patto per l'export e nella cornice inclusiva e partecipativa che lo contraddistingue". (Res)