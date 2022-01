Quirinale: Renzi (Iv), non si perda altro tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il leader di Italia viva, Matteo Renzi, l'Italia avrà un nuovo presidente della Repubblica "entro la settimana, spero non oltre giovedì o venerdì". Poi spiega al "Messaggero" quale è l'identikit migliore: "L'arbitro imparziale della politica interna per sette anni ma anche un presidente credibile in politica estera: le tensioni tra Russia e Ucraina, le sfide globali tra Stati Uniti e Cina, la crisi della Nato richiedono che il nuovo inquilino del Quirinale sia un leader forte, garante del patto atlantico e dal marcato profilo europeista. Si tratta di raccogliere anche su questo l'eredità di tre grandi presidenti quali Ciampi, Napolitano e Mattarella". Il Mattarella bis è un'ipotesi "non praticabile, come ha perfettamente spiegato lo stesso Mattarella. Tirarlo per la giacchetta serve solo a coprire l'incapacità della politica di trovare soluzioni alternative. Il Presidente ha terminato il proprio settennato e non intende farne un altro: aiuterà l'Italia come senatore a vita, da Palazzo Giustiniani". Scheda bianca e una girandola di incontri: "Ancora siamo al wrestling verbale: dichiarazioni roboanti, incontri inutili fatti filtrare, movimentismo di chi vuole farsi notare più che trovare una soluzione. Il mio è un appello alla serietà: non perdiamo altro tempo. La crisi geopolitica, la pandemia, l'inflazione, il costo delle bollette e delle materie prime chiedono alla politica di non buttare altro tempo". (segue) (Res)