Quirinale: Renzi (Iv), non si perda altro tempo (2)

- L'ex premier nel 2015 prese l'iniziativa politica di far eleggere Mattarella, in una situazione politica molto diversa, con il Pd che aveva oltre 400 grandi elettori: "Il centrodestra di oggi ha più delegati del mio Pd di sette anni fa. Il problema dunque non è la matematica, ma la politica. E del resto anche nella scorsa legislatura con gli stessi identici numeri il Parlamento riuscì prima a fare una frittata nel 2013 per colpa di Bersani, e poi un capolavoro nel 2015 con Mattarella. Non sono mai i numeri, ma la capacità politica a fare la differenza nella corsa per il Colle". Renzi osserva infine che "sola una ipotesi è in campo: Draghi al Quirinale con un grande accordo politico. L'altra no. L'idea di perdere Draghi anche come premier infatti non sta in piedi: può lasciare Chigi solo per un trasloco istituzionale. Altrimenti si scelga un uomo o una donna di equilibrio per la funzione di Capo dello Stato lasciando a Draghi la responsabilità di governo per l'anno e mezzo che ancora ci manca". "Di tutte le possibilità - conclude - l'unica che non esiste è che Draghi se ne vada da tutto". (Res)