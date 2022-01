Ucraina: Zelensky, al lavoro per allentamento tensione e soluzione pacifica in Donbass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rappresentanti del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale (Nsdc) ucraino stanno lavorando per la piena de-escalation della situazione e per risolvere pacificamente il conflitto nel Donbass. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, commentando i risultati della riunione del Nsdc, svoltasi ieri sera a Kiev. Il capo dello Stato ha aggiunto che gli alleati, i diplomatici e le forze armate sono stati coinvolti nel lavoro sulle questioni di sicurezza. Inoltre Zelensky, nel contesto di una possibile invasione russa dell'Ucraina, ha dichiarato che la situazione resta sotto controllo e che "non c'è motivo di farsi prendere dal panico". (Rum)