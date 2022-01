Russia-Cina: ambasciatore Denisov, è nata un'alleanza energetica tra Mosca e Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cooperazione tra Mosca e Pechino nel settore energetico è profonda e versatile, tra Russia e Cina si è costituita una sorta di alleanza energetica. Lo ha affermato l'ambasciatore russo in Cina, Andrej Denisov. Inoltre il diplomatico ha preso atto dei progressi congiunti compiuti sull'utilizzo delle fonti di energia rinnovabile e sulla lavorazione delle materie prime energetiche. Denisov ha poi previsto la crescita della già elevata domanda di gas naturale russo in Cina, aggiungendo che le parti stanno discutendo attivamente di nuovi progetti nel campo delle forniture di carburante blu. Secondo i dati di Pechino, l'interscambio commerciale tra Russia e Cina è aumentato del 35,8 per cento nel 2021, raggiungendo la cifra record di 146,887 miliardi di dollari. Le esportazioni cinesi nel periodo in esame sono salite del 33,8 per cento in termini annui, fino a 67,57 miliardi di dollari, mentre le forniture dalla Russia alla Cina sono cresciute del 37,5 per cento, pari a 79,32 miliardi di dollari. (Rum)