Mafie: La Dia ha sequestrato beni e quote societarie a un sospettato 'ndranghetista nel comasco (2)

- Sulla base del compendio probatorio sono emersi indizi sufficienti per ritenere quei beni il frutto o il reimpiego delle attività illecite. Inoltre sussistendo motivi di particolare gravità, con lo stesso provvedimento il Tribunale di Reggio Calabria ha disposto nei confronti dell'uomo l’applicazione provvisoria dei divieti previsti dal codice antimafia con cui in sintesi gli viene vietato di ottenere tra l’altro licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio. Il sequestro, che è stato eseguito con la collaborazione dell’organo collaterale svizzero nell’ambito delle ordinarie procedure di cooperazione internazionale, ha riguardato posizioni finanziarie e quote azionarie relative a otto società informatiche con sedi legali in Milano, Roma e Canton Ticino (CH) attive nel campo del settore delle scommesse e lotterie. Nel dettaglio le società interessate dal provvedimento ablativo risultano capitalizzate complessivamente per oltre 6 milioni di euro e nell’ultimo biennio hanno conseguito volumi d’affari complessivamente per oltre 15 milioni di euro. L’odierna operazione si inserisce nelle attività finalizzate all’aggressione delle illecite ricchezze acquisite e riconducibili direttamente o indirettamente a contesti delinquenziali agendo così a tutela e salvaguardia della parte sana del tessuto economico nazionale. (Com)