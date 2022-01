Libano: i caschi blu italiani si addestrano con i contingenti stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I caschi blu italiani del Gruppo Squadroni di Italbatt della missione in Libano si addestrano con gli altri contingenti del Sector West di Unifil Shama – Libano. Il gruppo squadroni esplorante dei Lancieri di Novara (5°), dallo scorso mese di agosto impiegato il Libano nell’operazione “Leonte XXX” quale pedina operativa di Italbatt, costituito su base 66mo Reggimento fanteria Aeromobile Trieste, ha concluso un intenso ciclo di attività addestrative “Familiarization Deployement - Famdep” svolte in favore degli altri contingenti stranieri. La Sector Mobile Reserve (Smr), tratta dal gruppo squadroni di Italbatt, l’unità in riserva del settore a diretta disposizione del Comandante del contingente italiano e prontamente impiegabile nell’area di operazioni del settore ovest di UNIFIL in caso di necessità, ha partecipato a tutte le “Familiarization Deployement - Famdep” organizzate dal comando multinazionale a guida italiana. Le Famdep hanno lo scopo di affinare le procedure di intervento tra le unità in riserva, quelle dei vari Battaglioni del settore ovest e la Smr, favorire la conoscenza delle rispettive capacità e affinare l’amalgama tra reparti di nazionalità diverse. (segue) (Lib)