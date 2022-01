Libano: i caschi blu italiani si addestrano con i contingenti stranieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tale ambito la Sector mobile reserve ha sviluppato una molteplicità di eventi addestrativi ed esercitativi a favore delle riserve a livello battaglione dei contingenti ghanese (Ghanbatt), irlandese-polacco (Irishpolbatt), malese (Malbatt) e della Corea del Sud (Rokabtt), focalizzati sulle procedure di controllo della folla, sulla condotta del combattimento in ambiente urbanizzato, sull’interoperabilità tra i diversi assetti e, soprattutto, sulla fondamentale fase di collegamento e trasferimento di responsabilità nella gestione di un evento o di un incidente. Le attività svolte hanno permesso di elevare ulteriormente l’interoperabilità tra le truppe italiane di Unifil e quelle delle altre nazioni costituenti la Joint Task Force Lebanon- Sector West, su base Brigata aeromobile Friuli al comando del generale di brigata Stefano Lagorio, oltre a consentire ai Bianchi Lancieri di consolidare e ampliare il bagaglio esperienziale in termini addestrativi ed operativi maturato nello specifico Teatro Operativo. (Lib)