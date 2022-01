Brasile: governo concederà visto a lavoratori stranieri attivi da remoto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il sottosegretario alla Giustizia e presidente della consiglio, José Vicente Santini, il regolamento soddisfa la tendenza globale e contribuisce anche al settore turistico. "La remunerazione dei nomadi digitali proviene da fonti esterne e le risorse portate da questi immigrati muovono l'economia nazionale. Questo è un passo importante per il Brasile per promuovere uno dei modelli di lavoro più moderni", ha affermato. Il visto temporaneo va richiesto presso qualsiasi ufficio consolare brasiliano all'estero, con la presentazione dei documenti previsti nella delibera, tra cui l'assicurazione sanitaria valida nel territorio nazionale e la prova dello status di nomade digitale. (segue) (Brb)