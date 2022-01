Cile: futuro governo su stato eccezione Araucania, non è servito a diminuire la violenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo governo del presidente eletto Gabriel Boric non ritiene che lo stato di eccezione costituzionale indetto da ottobre nelle regioni della Araucania e del Bio Bio sia uno strumento efficace per risolvere il problema della violenza nel territorio oggetto delle rivendicazioni territoriali della comunità indigena mapuche. Lo ha ribadito oggi la futura ministra dell'Interno del Cile, Izkia Siches, in risposta alle numerose critiche arrivate da esponenti dell'attuale coalizione di governo che hanno difeso a loro volta l'utilità della misura. "Militarizzare la zona non ha ottenuto l'obiettivo di diminuire la violenza, anzi l'ha aumentata", ha dichiarato Siches. Secondo la prossima titolare del dicastero degli Interni - la prima donna in questo ruolo nella storia del Cile - "i numeri sono alla vista, nell'ultima settimana ci sono state altre vittime". "La nostra volontà è quella di costruire un dialogo con tutti per recuperare la pace", ha aggiunto.(Abu)