Argentina-Usa: presidente Fernandez riceve lettere credenziali ambasciatore Stanley (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'arrivo di Stanley a Buenos Aires avviene a una settimana dalla visita di Cafiero a Washington dove si è incontrato con il suo omologo, il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. Al centro del colloquio, aveva riferito il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price, le "importanti relazioni bilaterali fra i due paesi". Nell'incontro Blinken si è congratulato con l'Argentina per la sua elezione a presidente del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite e ha accolto con favore l'opportunità di lavorare con Buenos Aires per sostenere la democrazia e i diritti umani nelle Americhe e oltre. Il segretario ha discusso inoltre i negoziati dell'Argentina con il Fondo Monetario Internazionale (Fmi) e ha incoraggiato il governo sudamericano a proporre un solido quadro di politica economica che riporti il Paese alla crescita. (segue) (Abu)