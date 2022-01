Argentina-Usa: presidente Fernandez riceve lettere credenziali ambasciatore Stanley (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre a questo le parti avevano espresso seria preoccupazione per la presenza all'insediamento di Daniel Ortega in Nicaragua, del vicepresidente iraniano Mohsen Rezaj. Rezaj è oggetto di un allerta rossa dell'Interpol per omicidio aggravato in relazione all'attentato dell'Amia del 1994, che ha ucciso 85 persone a Buenos Aires. L'intera questione è risultata particolarmente spinosa per lo stesso governo argentino di Alberto Fernandez. Alla cerimonia, durante la quale Rezaj ha condiviso con Ortega la comune volontà di "sconfiggere l'imperialismo nordamericano", era infatti presente anche l'ambasciatore argentino a Managua, Daniel Capitanich, il quale non ha effettuato inizialmente nessuna denuncia. (Abu)