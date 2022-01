Giappone-Usa: ambasciatore Usa, "affrontare assieme le sfide comuni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo ambasciatore degli Stati Uniti in Giappone, Rahm Emanuel, ha dichiarato al suo arrivo a Tokyo, che Stati Uniti e Giappone possono "affrontare assieme le sfide comuni, incluse le "azioni aggressive che "minacciano l'ordine democratico basato sulle regole". "Oggi ci troviamo ad una congiuntura critica. I nostri Paesi possono però affrontare le sfide comuni uniti nella fede in valori, interessi e obiettivi condivisi", ha affermato l'ambasciatore in un videomessaggio pubblicato sul suo account Twitter ufficiale. Emanuel ha aggiunto che il partenariato Usa-Giappone ha promosso la pace e la prosperità nell'Indo-Pacifico per oltre 60 anni come un "faro di infinite promesse e possibilità". "Le nostre due nazioni non si sottrarranno a nessuna sfida, a nessun avversario che mini quei valori democratici", ha detto l'ambasciatore. Il portavoce del governo giapponese, Hirokazu Matsuno, ha definito l'arrivo di Emanuel "una buona opportunità per noi di compiere un nuovo passo verso la realizzazione di una regione indo-pacifica libera e aperta, e di rafforzare ulteriormente l'alleanza tra Giappone e Stati Uniti". (segue) (Git)