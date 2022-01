Giappone: Covid, governo estendere lo stato di quasi-emergenza a 34 prefetture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del primo ministro del Giappone Fumio Kishida ha approvato una ulteriore estensione dello stato di quasi-emergenza pandemica a 34 delle 47 prefetture del Paese. Lo riferisce la stampa del Giappone, secondo cui tale misura diverrà effettiva il 27 gennaio e rimarrà in vigore almeno sino al 20 febbraio. Lo stato di quasi-emergenza era già in vigore a Tokyo, Osaka, Hokkaido e 13 altre prefetture. Domenica 23 gennaio il Paese ha registrato oltre 50mila nuovi contagi per il secondo giorno consecutivo. A Tokyo si contano 26.556 persone in isolamento domiciliare dopo aver contratto il virus, un record assoluto per la capitale giapponese dall'inizio della pandemia. Domenica Tokyo ha registrato 9.468 nuovi casi, in calo rispetto agli 11mila di sabato. (segue) (Git)