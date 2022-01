Usa: tribunale federale blocca modifiche distretti elettorali dell'Alabama

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una giuria di tre giudici federali ha bloccato ieri il tentativo del governo dell'Alabama, negli Stati Uniti, di rendere effettiva la nuova mappa dei distretti elettorali statali in occasione delle elezioni di medio termine in programma quest'anno. I giudici hanno stabilito che gli elettori neri debbano essere una porzione consistente dell'elettorato in almeno due distretti, anziché in uno soltanto. "Gli elettori neri hanno meno opportunità degli altri alabamiani di eleggere candidati di loro scelta al Congresso", afferma la sentenza di 225 pagine depositata dalla corte federale di Montgomery. La corte ha bloccato la nuova mappa elettorale dello Stato e concesso una proroga sino all'11 febbraio per recepire i rilievi e aggiustare di conseguenza le liste elettorali. (Nys)