Corea del Sud: crescita Pil ai massimi da 11 anni nel 2021 (5)

- I prestiti concessi dalle banche alle famiglie della Corea del Sud sono calati significativamente nel mese di dicembre, per effetto dell’aumento dei tassi di riferimento della banca centrale e del conseguente incremento dei tassi di interesse sul credito, cos’ come di un irrigidimento della normativa di settore. Lo ha reso noto la Banca di Corea. Alla fine dello scorso anno l’ammontare complessivo del credito concesso alle famiglie sudcoreane ammontava a 982 miliardi di dollari, in calo rispetto al mese precedente. Il calo mensile dei prestiti alle famiglie è il primo registrato nel mese di dicembre dal 2004, quando la Banca di Corea ha iniziato a monitorare periodicamente tale indicatore. (Git)