Quirinale: Brescia (M5s), scheda bianca per dialogo, fiducia in Conte

20 luglio 2021

- La "vittoria" della scheda bianca "rappresenta la volontà di dialogo tra i diversi gruppi. Serve un nome condiviso, di alto profilo, in linea con le aspettative e gli interessi dei cittadini". Lo scrive in un post sulla sua pagina Facebook Giuseppe Brescia, presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera e deputato del Movimento 5 stelle. "Ho piena fiducia nel lavoro del presidente Conte. Per me - prosegue - è stata una giornata particolare. Nella scorsa settimana sono risultato positivo e ho dovuto votare nel seggio drive-in allestito nel parcheggio della Camera. Ho votato nella mia auto, vivendo un po' in solitaria questo momento solenne, ma non con meno emozione. È stato importante esserci e ringrazio chi ha permesso tutto questo". "La pandemia non può fermare la democrazia. Lo credevo già nel 2020 quando sostenevo le ragioni del voto a distanza per i parlamentari. Le istituzioni devono agire in maniera innovativa quando è in gioco il diritto di voto. Non vale solo per noi parlamentari, ma anche per tutti i cittadini. Domani tornerò in aula. L'ennesimo tampone ha dato finalmente esito negativo. Un pensiero a chi è in quarantena o in isolamento. È dura, serve pazienza, ma ne usciremo", conclude Brescia. (Rin)