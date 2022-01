Quirinale: nulla di fatto nella prima giornata di votazione, girandola di incontri tra i leader (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una giornata, quella dedicata alla prima votazione per il nuovo capo dello Stato, che si è svolta in maniera ordinata e spedita, tanto che la seduta è stata sospesa per alcuni minuti a più riprese per rispettare le fasce orarie prestabilite per il voto a scaglioni dei grandi elettori. Solo un paio gli incidenti. Quello al "drive-in" predisposto nel parcheggio della Camera dove è stato rifiutato l'ingresso alla senatrice no-vax Sara Cunial (Misto) che si è presentata al seggio senza il certificato verde di base. E il black-out del sito Internet di Montecitorio, avvenuto intorno alle 18:30. Domani, sempre alle 15, si attende la seconda votazione, per la quale i partiti potrebbero tenere ancora coperte le proprie carte. (segue) (Rin)