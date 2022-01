Usa: Boeing investe 450 milioni di dollari per sviluppo "taxi volanti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso dell'industria aerospaziale Boeing ha disposto l'investimento di diverse centinaia di milioni di dollari per la realizzazione di velivoli elettrici autonomi a decollo e atterraggio verticale (evtol) che in un futuro non troppo lontano potrebbero far volare passeggeri e merci in città trafficate. Lo riferisce il quotidiano "The Hill". La startup di aerotaxi elettrici Wisk Aero ha annunciato di essersi assicurata un finanziamento di 450 milioni di dollari da Boeing per sostenero lo sviluppo di taxi volanti senza pilota, autodefinendosi come "una delle società di mobilità aerea avanzata (Aam) più ben finanziate al mondo". L'impresa è stata costituita nel 2019 come joint venture tra Boeing e Kitty Hawk, una compagnia di aerotaxi elettrici lanciata dal co-fondatore di Google, Larry Page. Un evtol funziona in modo molto simile a un piccolo elicottero, ma senza il rumore e l'inquinamento associati ai tradizionali elicotteri a gas, consentendo all'aereo di operare in aree densamente popolate.(Nys)