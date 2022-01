Egitto: al Cairo prima commemorazione dell'Olocausto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il museo statunitense della Memoria dell'Olocausto, in collaborazione con l'Ambasciata Usa al Cairo, ha organizzato per la prima volta in Egitto una commemorazione ufficiale dell'Olocausto. Lo ha annunciato l'ambasciata israeliana nel Paese delle piramidi attraverso un messaggio su Twitter. All'evento hanno partecipato l'ambasciatrice israeliana in Egitto, Amira Oron, l'ambasciatore statunitense, Jonathan Cohen, e numerosi diplomatici occidentali al Cairo.(Cae)