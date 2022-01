Ucraina: Giappone valuta evacuazione cittadini in risposta a tensioni militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone sta valutando l'opportunità di evacuare i propri cittadini dall'Ucraina, nel timore di una imminente invasione militare da parte della Russia. Lo hanno riferito fonti governative oggi, 25 gennaio, dopo la decisione degli Stati Uniti di rimpatriare le famiglie dei funzionari diplomatici Usa a Kiev. Il ministero degli Esteri giapponese ha già sconsigliato di viaggiare in Ucraina per qualunque ragione. Ad oggi risiedono in Ucraina circa 250 cittadini giapponesi, incluse le famiglie dei funzionari diplomatici giapponesi a Kiev. Il portavoce del governo giapponese, Hirokazu Matsuno, ha dichiarato che il governo ha già avvertito i giapponesi in Ucraina di tenersi pronti a "circostanze impreviste". (Git)