Usa: Georgia, tribunale approva creazione gran giurì per interferenza Trump in elezioni 2020

- Un tribunale della Georgia ha approvato la creazione di un gran giurì speciale per assistere nella raccolta di testimonianze nell'ambito di un'indagine sull'ex presidente Donald Trump, accusato di interferenza nelle presidenziali in cui è stato sconfitto dal democratico Joe Biden. Il gran giurì è una particolare giuria chiamata a stabilire se le prove raccolte sono sufficienti per iniziare un processo penale. In una lettera inviata la scorsa settimana il procuratore distrettuale della contea di Fulton, Fani Willis, ha chiesto al giudice capo della medesima contea di istituire il gran giurì speciale sulla scorta di "informazioni che indicano una ragionevole probabilità" che le elezioni "sono state soggette a possibili interferenze criminali". Willis ha affermato che l'indagine include anche una telefonata del 2 gennaio 2021, molto discussa all’epoca dei fatti, in cui Trump diceva al segretario di Stato della Georgia Brad Raffensperger: "Voglio solo trovare 11.780 voti", suffragi necessari – forse - a ribaltare il risultato delle presidenziali vinte dal democratico Joe Biden. Willis aveva precedentemente inviato lettere nel febbraio 2021 a Raffensperger, al governatore della Georgia Brian Kemp, al governatore Geoff Duncan e al procuratore generale Chris Carr informandoli della sua indagine e scrivendo che "la questione ha la massima priorità".(Nys)