Usa: New York, sindaco Adams reintroduce agenti in borghese contro diffusione violenza

- Il sindaco di New York, Eric Adams, ha annunciato un nuovo piano per far fronte al diffondersi della violenza urbana, il quale prevede la reintroduzione massiccia di pattuglie di polizia in borghese, oltre a quelle in divisa. Lo scrive il “New York Post”, precisando che lo stesso Adams è un ex poliziotto. "Batteremo ogni angolo della città", ha detto in un discorso ufficiale. La decisione giunge a tre giorni dalla morte di un giovane poliziotto, e il ferimento di un collega, entrambi colpiti ad Harlem da un uomo poi morto nella sparatoria con gli agenti. "Questa è la pistola che ha ucciso il nostro giovane ufficiale venerdì sera", ha detto Adams impugnando la Glock calibro 45 con un caricatore illegale ad alta capacità. Adams ha promesso di "togliere le armi" dalle mani dei criminali, dicendo: "So come farlo". Il primo cittadino ha precisato che l’Nypd inizierà concentrandosi sui 30 distretti di polizia in cui si verifica l'80 per cento della violenza in città.(Nys)