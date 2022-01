Messico: presidente Lopez Obrador, pronto testamento politico in caso di mia morte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Messico Andres Manuel Lopez Obrador ha dichiarato di avere un "testamento politico" pronto per ogni evenienza, per garantire che non vi sia ingovernabilità del Paese nel caso venisse a mancare. Il presidente ha parlato questa mattina in conferenza stampa dopo essere stato sottoposto nel fine settimana a un cateterismo cardiaco. "Lo scopo è che in caso di mia morte sia garantita la continuità nel processo di trasformazione e che non vi sia ingovernabilità, che le cose avvengano senza intoppi, senza pregiudicare lo sviluppo del Paese, garantendo sempre stabilità e progresso nel progetto che abbiamo hanno iniziato", ha detto il capo dello stato.(Mec)