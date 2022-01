Paraguay: prosegue emergenza incendi, oltre 3.500 focolai nelle ultime 24 ore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Paraguay, Mario Abdo Benitez, ha annunciato una serie di misure per sostenere i settori maggiormente colpiti dalla forte siccità che ha colpito il paese negli ultimi mesi. Tra queste assistenza a piccoli produttori agricoli e allevatori, flessibilizzazione fiscale, rifinanziamento dei debiti e linee di credito speciali. Secondo il governo è quindi necessario adottare "strumenti che diano prevedibilità e assistenza al settore produttivo" ed effettuare un "monitoraggio" delle diverse congiunture che possono impattare sulla crescita. In questo senso il piano di aiuti del governo prevede assistenza diretta a 21 mila piccoli produttori attraverso il ministero dell'Agricoltura e gli Enti di Itaipù e Yaciretà. Si tratta in questo caso di dotazione di combustibile e approvvigionamenti per favorire la nuova semina di coltivi. Sul fronte della flessibilizzazione delle imposte è stato annunciato il rinvio a giugno della scadenza dell'anticipo della tassa sul reddito, mentre su quello del rifinanziamento dei debiti è stata decisa la moratoria delle scadenze e degli interessi fino al 30 settembre. Sul fronte dei crediti è stata aperta una linea di 70 milioni di dollari a tassi agevolati. (Abu)