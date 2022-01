Ucraina: vicesegretario di Stato Usa Sherman a colloquio con segretario Osce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicesegretario di Stato Usa, Wendy Sherman, ha avuto un colloquio con il segretario generale dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce), Helga Schmid, per discutere del "destabilizzante accumulo di forze militari russe ai confini dell'Ucraina". E' quanto si legge in una nota del dipartimento di Stato Usa. Le parti hanno discusso degli sforzi in corso per esortare la Russia a perseguire la via della diplomazia e della riduzione dell'escalation per porre fine a questa crisi in modo pacifico. Sherman ha ribadito il forte sostegno degli Stati Uniti alla proposta della Polonia, in qualità di Presidente dell'Osce, per un rilancio del dialogo sulla sicurezza presso l'Organizzazione, la quale rappresenta un forum inclusivo in cui tutti i paesi colpiti possono discutere e affrontare le minacce urgenti e di lunga data alla stabilità e alla sicurezza europee.(Nys)