Ucraina: Biden, con partner europei sforzi congiunti per scoraggiare aggressione russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha commentato positivamente la videoconferenza tenuta assieme ai leader di vari paesi europei, fra cui l’Italia, e incentrata sul dossier ucraino. "Oggi ho parlato con i leader europei del rafforzamento militare russo ai confini dell'Ucraina. Abbiamo discusso dei nostri sforzi congiunti per scoraggiare un'ulteriore aggressione russa, come i preparativi per imporre gravi costi economici alla Russia e rafforzare la sicurezza sul fianco orientale”, spiega Biden in un messaggio su Twitter. L’inquilino della Casa Bianca ha assicurato di avere riscontrato "totale unanimità" con i partner europei riguardo alla crisi ucraina. "Ho avuto un incontro molto, molto, molto buono", ha evidenziato Biden. All’incontro hanno partecipato il presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi, il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il primo ministro britannico Boris Johnson, il presidente polacco Andrej Duda, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg.(Nys)