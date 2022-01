Brasile: governo concederà visto a lavoratori stranieri attivi da remoto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio nazionale per l'immigrazione del ministero della Giustizia del Brasile ha incluso i lavoratori stranieri che lavorano da remoto per aziende estere tra le tipologie di persone cui è possibile richiedere il visto temporaneo nel Paese. L'obiettivo, riferisce una nota del ministero è "stimolare l'arrivo nel paese di 'nomadi digitali', immigrati che, senza vincolo occupazionale nel paese può svolgere lavori per società straniere attraverso l'uso delle tecnologie informatiche". Il provvedimento, pubblicato nell'edizione odierna della Gazzetta ufficiale prevede un periodo iniziale di un anno di residenza, rinnovabile per un pari periodo. (segue) (Brb)