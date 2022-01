Campidoglio: Sce Roma, garantire fondi e risorse per contrastare divario di genere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presentato dal gruppo consiliare Sinistra civica ecologista un ordine del giorno a sostegno della commissione pari opportunità affinché, con risorse adeguate e autonomia gestionale, possa costituire uno spazio di riflessione e azione continuativa contro il divario di genere e la salvaguardia dei diritti fondamentali contro ogni forma di discriminazione. "L’invito a sindaco e giunta - si legge in una nota di Sce - è di attivarsi per quanto di competenza a supportare, con ogni mezzo possibile, la Commissione nella promozione delle politiche delle pari opportunità, come stabilito dallo Statuto di Roma Capitale, con l’obiettivo di compiere un passo fondamentale verso la rimozione degli ostacoli di ordine sociale, culturale, economico e istituzionale che continuano a emarginare donne e uomini, e verso l’adozione di azioni positive per valorizzare la presenza femminile nella gestione della comunità e favorire l’equilibrio della rappresentanza". (segue) (Com)