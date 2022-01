Campidoglio: Sce Roma, garantire fondi e risorse per contrastare divario di genere (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È innegabile che la pandemia abbia acuito le differenze di genere su molteplici fronti, da quello economico a quello familiare e sanitario - dichiarano Michela Cicculli e Alessandro Luparelli, consiglieri di Sce dell’Assemblea Capitolina -. Per questo il ruolo della Commissione Pari Opportunità, in una fase come questa, diventa strategico per dare un contributo vigile, attivo e che possa incidere nella vita delle cittadine e dei cittadini promuovendo con varie iniziative la cultura del rispetto e della tolleranza. E considerato che l'uguaglianza tra donne e uomini è un valore fondamentale che Roma Capitale ha il dovere di sostenere, è necessario che alla Commissione vengano riconosciuti e assicurati fondi adeguati in bilancio per poter svolgere, in modo concreto ed efficace, il suo mandato nei prossimi anni". (Com)