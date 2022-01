Ucraina: Pentagono, 8.500 militari Usa messi in stato d’allerta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno messo in stato d’allerta 8.500 militari in vista di un possibile dispiegamento in Europa orientale, dove non smette di salire la tensione a fronte di un’ipotetica invasione russa dell’Ucraina. Lo ha annunciato il portavoce del Pentagono, John Kirby, citato dall’emittente “Cnn”, precisando che il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha emesso direttive in tal senso sotto la direzione del presidente Joe Biden. Kirby ha tuttavia precisato che non è ancora stata presa una decisione finale sullo schieramento delle truppe. Fonti citate dalla “Cnn” sostengono che l'amministrazione Biden sta già identificando le specifiche unità militari da inviare effettivamente sul campo. Biden ha discusso varie opzioni per rafforzare la presenza delle truppe statunitensi nei Paesi baltici e nell'Europa orientale con i suoi alti funzionari militari durante un briefing a Camp David.(Nys)