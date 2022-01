Quirinale: nulla di fatto nella prima giornata di votazione, girandola di incontri tra i leader

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Una valanga di schede bianche, 672 per l'esattezza, sancisce il nulla di fatto al termine della prima votazione per il presidente della Repubblica. Una fumata nera che conferma le previsioni e le indicazioni dei principali partiti di non esprimere ancora un nome per il successore di Sergio Mattarella. E tuttavia alcuni grandi elettori non hanno rinunciato a pronunciarsi. Sono andati così 16 voti al capo dello Stato uscente, 36 a Paolo Maddalena, indicato dagli ex M5s di Alternativa. A seguire, 9 voti alla ministra della Giustizia, Marta Cartabia, per la quale si stanno spendendo Azione e +Europa, 7 voti a Silvio Berlusconi, così come a Roberto Cassinelli, Guido Martelli e Antonio Tasso. Sei voti ciascuno hanno totalizzato Ettore Rosato e Umberto Bossi. Cinque consensi sono andati a Marco Cappato dei Radicali, 4 al giornalista Bruno Vespa, 3 al conduttore radiofonico Giorgio Lauro, così come a Elisabetta Belloni, Pierluigi Bersani, al presidente della Lazio Claudio Lotito e a Francesco Rutelli. Sono andati poi 2 voti a Giuliano Amato, Pier Ferdinando Casini, Giuseppe Conte, Elisabetta Casellati, Giuseppe Moles, Antonio Martino, Carlo Nordio (candidato oggi di Fratelli d'Italia) e Alberto Angela. (segue) (Rin)