Quirinale: nulla di fatto nella prima giornata di votazione, girandola di incontri tra i leader (3)

23 luglio 2021

- La giornata è stata caratterizzata da una girandola di faccia a faccia e colloqui telefonici tra i massimi dirigenti politici. Il segretario della Lega, Matteo Salvini, dopo aver visto il capo dell'esecutivo, Mario Draghi, ha avuto un colloquio alla Camera con Enrico Letta, definito "lungo" e "cordiale" da Partito democratico e Carroccio in una nota congiunta. "Si è aperto un dialogo: i due leader stanno lavorando su delle ipotesi e si rivedranno" nelle prossime 24 ore, viene riferito. Salvini è stato protagonista di un incontro anche con il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, con il quale, come hanno spiegato fonti pentastellate, "c'è stata totale sintonia sulla necessità di rafforzare e intensificare il confronto, iniziato la settimana scorsa, per mettere da parte al più presto le schede bianche e scrivere un nome che unisca il Paese". Non solo: dopo aver incontrato il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, "per fare il punto della situazione", Salvini ha annunciato di stare "lavorando perché nelle prossime ore il centrodestra unito offra non una, ma diverse proposte di qualità, donne e uomini di alto profilo istituzionale e culturale, su cui contiamo - ha aggiunto - ci sia una discussione priva di veti e pregiudizi, che gli italiani non meritano in un momento così delicato dal punto di vista economico e sociale". (segue) (Rin)