Quirinale: nulla di fatto nella prima giornata di votazione, girandola di incontri tra i leader (4)

19 luglio 2021

- E non finisce qui, perché c’è stato un contatto telefonico, malgrado le smentite di rito di palazzo Chigi e del Nazareno, tra Draghi e Letta e, successivamente, ancora tra il premier e Conte. Leader del M5s che ha, inoltre, visto il cofondatore di Coraggio Italia e presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, e si è intrattenuto per un saluto fuori da Montecitorio con Meloni. "Prima votazione per il presidente della Repubblica. Avverto la grande responsabilità e lancio un appello ai colleghi. È finito il tempo delle chiacchiere: è il momento di fare una scelta nell’interesse degli italiani, non dei singoli. Come abbiamo fatto sette anni fa con Mattarella. Fare presto, fare bene", il pensiero espresso su Facebook dal leader di Italia viva, Matteo Renzi, mentre Meloni ha lanciato il nome, per la presidenza della Repubblica, dell'ex magistrato Nordio. "Il premier? E' un nome che alla fine può uscire", le parole di Umberto Bossi. L'impressione, almeno per ora, è che le quotazioni, destinazione Colle, dell'attuale inquilino di palazzo Chigi siano in risalita ed è probabile, nelle prossime ore, che Draghi senta al telefono Silvio Berlusconi. Certo, sullo sfondo rimane sempre il nodo da sciogliere del governo, qualora l’ex numero uno della Banca centrale europea traslocasse al Quirinale. Insomma, la partita rimane difficile, piena di insidie. (Rin)